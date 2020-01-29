عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر beIN المفتوحة هدف كروس I7SRY رابط ماتش الريال اليوم plus

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:02 م
Advertisements
مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة
مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة
Advertisements

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، ضمن مباريات دور الستة عشر لمباريات كأس ملك إسبانيا، شاهد كورة بلس KORA PLUS ريال مدريد ضد سرقسطة بكأس الملك.

كورة جول حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة سعيًا وراء مواصلة نتائجه المميزة مؤخرًا وتحقيق الانتصار والعبور للدور المقبل بالبطولة، KORA GOAL، ريال مدريد ضيفًا على ريال سرقسطة بالكأس.


وكان ريال مدريد توج مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب أتلتيكو مدريد، كورة فور جول KORA4GOAL الميرنجي يطمح تلاشي مفاجأت البطولة.


موعد مباراة سرقسطة ضد ريال مدريد بالكأس

وتُقام مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة سرقسطة ضد ريال مدريد بالكأس

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة السعودية الرياضية KSA SPOTS HD، عقب حصولها على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا، KORA ONLINE الميرنجي يطمح للعبور في كأس الملك.

على الجانب الآخر يدخل ريال سرقسطة المباراة وسط أرضه وجماهيره طامحًا لتحقيق المفاجأة وإقصاء الميرنجي من البطولة، KORA7ASRY ريال سرقسطة يستضيف ريال مدريد على ملعبه.


ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، عبر للأسطورة، alostora بث مباشر ريال مدريد يلعب ضد ريال سرقسطة بدور الستة عشر لبطولة كأس الملك الإسباني.
Advertisements

أخبار تهمك

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ نصف ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 22 ساعة

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ نصف ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ 19 دقيقة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ أقل من نصف ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ نصف ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ نصف ساعة

Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي ورابط الفجر

منذ أقل من ساعتين

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ أقل من نصف ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

08:57 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

08:53 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status