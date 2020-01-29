«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر beIN المفتوحة هدف كروس I7SRY رابط ماتش الريال اليوم plus





يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، ضمن مباريات دور الستة عشر لمباريات كأس ملك إسبانيا، شاهد كورة بلس KORA PLUS ريال مدريد ضد سرقسطة بكأس الملك.



كورة جول حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، ال مباراة سعيًا وراء مواصلة نتائجه المميزة مؤخرًا وتحقيق الانتصار والعبور للدور المقبل بالبطولة، KORA GOAL، ريال مدريد ضيفًا على ريال سرقسطة بالكأس.





وكان ريال مدريد توج مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب أتلتيكو مدريد، كورة فور جول KORA4GOAL الميرنجي يطمح تلاشي مفاجأت البطولة.





موعد مباراة سرقسطة ضد ريال مدريد بالكأس



وتُقام مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة سرقسطة ضد ريال مدريد بالكأس



كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة السعودية الرياضية KSA SPOTS HD، عقب حصولها على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا، KORA ONLINE الميرنجي يطمح للعبور في كأس الملك.



على الجانب الآخر يدخل ريال سرقسطة المباراة وسط أرضه وجماهيره طامحًا لتحقيق المفاجأة وإقصاء الميرنجي من البطولة، KORA7ASRY ريال سرقسطة يستضيف ريال مدريد على ملعبه.