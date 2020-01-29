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"أمن بيشة" يحبط تهريب 56 كلجم حشيشاً

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكنت دوريات الأمن في بيشة، اليوم الأربعاء، من إحباط تهريب 56 كيلوغرام حشيش، بحوزة أحد المهربين الذي حاول إيصالها لمنطقة الرياض.

وأوضحت المصادر، أن دوريات الأمن استوقفت سيارة يقودها مواطن في العقد الـ3 من العمر على طريق بيشة - الرين بالقرب من الصايرة، وبتفتيشها عُثر بداخلها على المخدرات، جزء منها في "الإطار الإسبير" والجزء الآخر في الجزء الخلفي من السيارة، وقد تم تسليم المهرب والسيارة والمضبوطات للجهات المختصة.

وسبق أن ضبطت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، 593 مخالفاً للذوق العام، والتي اشتملت على رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل وغيرها من المخالفات.

وقال متحدث شرطة الجوف، إن المخالفات ضمت أيضًا ارتداء ملابس غير لائقة، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة؛ حيث تم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم؛ فيما جاء ذلك في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 4/8/1440 هـ.
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الكلمات المفتاحية

دوريات حشيش بيشة أوضح أمن

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