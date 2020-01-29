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ديربي مانشستر.. بث حي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر LIVE عبر BEIN SPORT

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا لدخول مباراة تعد اختبار قوي ضد فريق مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 29 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية KOORA ONLINE.


يلا كورة وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب على مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل اليونايتد YALA KOORA ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق فولهام بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهذا اللقاء هو الأخير للسيتي قبل مباراة مانشستر يونايتد بكأس الرابطة يوم الأربعاء GOAL KOORA.


يلا شوت حصري وسجل جوندوجان هدف فريق السيتي الاول في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 19 من الشوط الأول COOL KOORA وعزز اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس النتيجة بالهدفين الثالث والرابع KOORAHD.


جول كورة ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز وبفارق 16 نقطة عن فريق ليفربول الذي يحل في صدارة البريميرليج KOORA STAR وكان قد حقق السيتي مع جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الماضيتين بجدارة واستحقاق YALA LIVE.

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