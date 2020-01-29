أصالة تتخطى حاجز الـ8 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "شامخ"

حققت الفنانة أصالة، نجاحًا كبيرًا من خلال كليبها الجديد الذي يحمل اسم "شامخ"، والذي طرحته عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطى حاجز الـ 8 مليون مشاهدة.





وتوجهت "أصالة" بالشكر لجمهورها عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، قائلة:"كُلّي امتنان لمحبتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم.. شكراً لكل قلب احتواني، واعتذر لمن بكى منكم علي، أو من أجلي، وأصدقكم أنني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة. أنا قوية، وأتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، ولم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن.





"شامخ"، أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.





يذكر أن اَخر أعمالها ألبوم "في قربك" والذي يشمل العديد من الأغاني المتنوعة من بينها "مبقاش سر"، و"جابو سيرته" والذي حققت أيضًا نجاحًا هائلًا وقتها.



