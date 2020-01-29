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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم| نتيجة ماتش ريال مدريد كأس إسبانيا live real

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:00 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة
مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة اليوم بكأس ملك إسبانيا بث مباشر يلا شوت يستعد نادي ريال مدريد الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي سرقسطة اليوم الأربعاء 29 يناير ضمن منافسات دور الستة عشر KORA LIVE من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وسرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA ONLINE ضد نظيره نادي سرقسطة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لا روماريدا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد KORA GOAL ضد نظيره نادي سرقسطة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا على قناة "السعودية الرياضية 1" بتعليق فهد العتيبي.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي سرقسطة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي سرقسطة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE
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