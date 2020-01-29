أحمد موسى: مصر دافعت عن القضية الفلسطينية خلال تاريخها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دافعت عن القضية الفلسطينية عبر تاريخها، مشيرًا إلى أن بلادنا دافعت وقدمت تضحيات وشهداء منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في سبيل ذلك.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه لو تم الاستجابة لدعوة الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى عام 77 بشأن القضية الفلسطينية لتغير حالها الأن، موضُحا أن الرئيس الراحل تحدث أمام الكنيست" أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفي كامب ديفيد 78".



ونوه إلى أن الرئيس السادات كان لديه رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية اغتالت السادات ؛ لأنه حرر الوطن.



وأشار إلى أن قطر هي السبب في انقسام حركتي "فتح" و"حماس" وتصارع الفلسطنيين وضاعت القضية، مشددًا على مصر دافعت ولن تبيع القضية الفلسطينية، كما يحاول الإرهابيين ترويج ذلك.

