يلا شوت KSA مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة رابط ماتش ريال مدريد اليوم yalla online

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KORA STAR موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة



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KORA GOAL تأهل ريال مدريد على حساب يونيونستانس في دور الـ32



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YALLA SHOOT تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال سرقسطة



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حراسة المرمى_ تيبو كورتوا



خط الدفاع_ فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال



خط الوسط _ فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو - براهيم دياز



خط الهجوم _ كريم بنزيما.



KORA LIVE BLS ريال سرقسطة يصعد بعد إقصاء ريال مايوركا



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