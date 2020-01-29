«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر yallakora رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع «هدف محمد صلاح»

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول مع فريق وست هام يونايتد التي ستقام اليوم الأربعاء KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تم تأجيلها في الفترة الأخيرة بسبب مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية YALA SHOOOT PLUS.





كورة ستار وسوف تقام المباراة بين ليفربول وفريق وست هام يونايتد في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA LIVE.





يلا شوت بلس وكان فريق ليفربول قد تعادل مع فريق شروزبيري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وسوف تعاد المباراة على ملعب الانفيلد لحسم المتأهل GOAL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط واستمرار تصدر فريق ليفربول في جدول الترتيب او عودة فريق وست هام يونايتد لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الفترة الأخيرة COOL KOORA.





كورة أونلاين وقال كلوب في تصريحات صحفية عن إعادة مباراة شروزبيري :"اشعر بالأسف عليهم لأن الجميع تحدث عما قلته بعد المباراة وليس عنهم BEIN MATSH ‏ونحن بالبريميرليج وهم بالدرجة الأولى، لماذا اذاً فريق تحت 23 لن يكون قادراً على مواجهتهم COOL KOORA نحن لم نفعل ذلك لأننا استسلمنا بل لأن شباننا لديهم القدرة على اللعب والتأهل مثلما فعلوها أمام ايفرتون KOORA STAR.



