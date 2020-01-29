عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر yallakora رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع «هدف محمد صلاح»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:56 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
Advertisements
مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول مع فريق وست هام يونايتد التي ستقام اليوم الأربعاء KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تم تأجيلها في الفترة الأخيرة بسبب مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين ليفربول وفريق وست هام يونايتد في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA LIVE.

يلا شوت بلس وكان فريق ليفربول قد تعادل مع فريق شروزبيري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وسوف تعاد المباراة على ملعب الانفيلد لحسم المتأهل GOAL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط واستمرار تصدر فريق ليفربول في جدول الترتيب او عودة فريق وست هام يونايتد لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الفترة الأخيرة COOL KOORA.

كورة أونلاين وقال كلوب في تصريحات صحفية عن إعادة مباراة شروزبيري :"اشعر بالأسف عليهم لأن الجميع تحدث عما قلته بعد المباراة وليس عنهم BEIN MATSH ‏ونحن بالبريميرليج وهم بالدرجة الأولى، لماذا اذاً فريق تحت 23 لن يكون قادراً على مواجهتهم COOL KOORA نحن لم نفعل ذلك لأننا استسلمنا بل لأن شباننا لديهم القدرة على اللعب والتأهل مثلما فعلوها أمام ايفرتون KOORA STAR.

Advertisements

أخبار تهمك

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من نصف ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 22 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ أقل من نصف ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ أقل من نصف ساعة

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ أقل من نصف ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 4 ساعات

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ 17 دقيقة

Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي ورابط الفجر

منذ ساعة و نصف

رسالة تحذيرية من الأهلي لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ أقل من نصف ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

08:57 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

08:53 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status