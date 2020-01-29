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بومبيو: واشنطن مستعدة للعمل على اقتراح فلسطيني مضاد لصفقة القرن

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لخطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، حول تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكر الوزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبنا من الفلسطينيين أن بتحلوا بالروية والرصانة، لكننا واثقون حقًا من أن هذه خطة جيدة للجميع، لكل إسرئيلي ولكل فلسطيني".

وأضاف الوزير الأمريكي: إنهم "أمامهم الآن عرض على الطاولة، ولديهم الحرية في تقديم عرض مضاد إذا كان هذا ما يعتقدون أنه مناسب، نحن نتطلع إلى ذلك، نحن على استعداد للاستماع، وأعلم أيضًا أن الإسرائيليين مستعدين للجلوس والتفاوض على أساس الرؤية التي وضعها الرئيس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".

ونشر الرئيس دونالد ترامب، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ليل أمس الثلاثاء، خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأمريكي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وبحسب ترامب ونتنياهو، فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان على أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

كما أشار الجانبان إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق"، إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".

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الكلمات المفتاحية

واشنطن فلسطيني صفقه القرن بومبيو

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