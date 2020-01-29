عاجل.. عبد الله السعيد يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، عن مواجهة فريقه ضد الأهلي المقرر لها 6 فبراير المقبل، بسبب تعرضه للإيقاف للإنذار الثالث.

وحصل السعيد، على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر، بالمباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري العام.

وحصل عبد الله السعيد على إنذار خلال مشاركته في مباراة المصري ضمن منافسات الجولة التاسعة وكذلك مباراة الجونة التي تعرض فريقه للهزيمة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين في الأسبوع الثامن.

ويحتل فريق بيراميدز قبل مواجهة اف سي مصر المركز الرابع برصيد 23 نقطة في حين يحتل فريق اف سي مصر المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويتعادل بيراميدز سبورت مع إف سي مصر، بهدف لكل فريق بالمباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز.