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رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الريال Real Madrid

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:56 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة
مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة
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بث مباشر يلا شوت يحل نادي ريال مدريد KORA STAR ضيفًا ثقيلاً على فريق ريال سرقسطة، اليوم الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره ريال سرقسطة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال سرقسطة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره ريال سرقسطة على قناة السعودية الرياضية 1.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال سرقسطة في بطولة كأس ملك إسبانيا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال سرقسطة اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال سرقسطة في بطولة كأس ملك إسبانيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة مباراة ريال سرقسطة وريال مدريد :

يلا شوت بث مباشر ريال سرقسطة وريال مدريد كورة انلاين، ريال سرقسطة وريال مدريد بث مباشر يوتيوب الاسطورة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة ريال سرقسطة وريال مدريد كورة ستريم.

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فاران، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس.

خط الهجوم: رودريجو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ ريال سرقسطة أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: ألفاريز.

خط الدفاع: فيغاراي، أتيينزا، غويتان، نييتو.

خط الوسط: سورو، غوتي، إيجوارز، بلانكو سانشيز.

خط الهجوم: كاغوا، لويس خافيير سواريز.
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