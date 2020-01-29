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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد السيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر عبر bein sport
الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:48 م
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أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي المدير الفني لفريق
مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في
المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي
من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف
- لوك شاو - ويليامز.
خط الوسط : ماتيتش - فريد - لينجارد - مارسيال.
خط الهجوم : جرينوود.
الجدير بالذكر أن المباراة الأولى بين الفريقين
قد انتهت بنتيجة 3-1 لصالح فريق مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد
معقل مانشستر يونايتد.
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