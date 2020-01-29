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يلا شوت نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي| هدف محمد صلاح salah online

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:53 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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كلوب يسعى للفوز والوصول للنقطة 70 لتوسيع الفارق مع السيتي.. والمطارق يعتمدون على عاملي الأرض والجمهور للابتعاد عن خطر الهبوط يحلّ ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على الملعب الأولمبي بلندن، في مواجهة وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وقام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتأجيل مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد بسبب مشاركة الريدز وقتها في كأس العالم للأندية، وشهد تتويج الليفر باللقب.

ويتصدر حالياً فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

وتعد مباراة الليلة واحدة من أهم مباريات الريدز خلال هذا الموسم حيث يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب لاستكمال سلسلة الانتصارات في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وتوسيع الفارق بين الريدز وأقرب الملاحقين، السيتي، إلى 19 نقطة والمضي خطوة جديدة في سبيل تحقيق حلم البيرميرليج الذي غاب عن خزائن الريدز لمدة ثلاثون عاما، ولكن طموح الأحمر يصطدم بعناد أصحاب الأرض فريق ويست هام يونايتد الذي لن يكن فريسه سهله في يد ليفربول.

ويدخل الفريق الملقب بـ"المطارق" المباراة وعينه على الفوز نظرا لأن المباراة ستلعب على ملعب لندن الأولمبي بالإضافة إلى أن الفريق يحتل مركز متأخر في بطولة الدوري، حيث وصل إلى الترتيب الـ17 برصيد 23 نقطة فقط.

في الوقت نفسه فإن وست هام يعاني في هذه الفترة رغم إقالة بيلجريني وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، حيث يسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف فقط عن بورنموث.

وسوف يفتقد ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.

من المتوقع أن يبدأ كلوب بطريقته الاعتيادية حيث أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي المعتاد روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد، مع منتصف ملعب بقيادة هندرسون وهجوم يتزعمه محمد صلاح وفيرمينو وديفوك أوريجي.

في المقابل، يعاني وست هام من إصابة جاك ويلشر وفيليبي أندرسون وحارسه فابيانسكي، من المتوقع أن يبدأ مويس بخطته المعتادة، حيث راندلوف في حراسة المرمى وخط دفاع يتقدمه عيسى ديوب مع منتصف ملعب بقيادة لانزيني ومهاجم صريح هالار.

والتقى ليفربول بوست هام 46 مرة بمسابقة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، حيث انتصر الليفر في 27 مباراة، بينما فاز الهامرز تسع مرات، وتعادل الفريقان 10 مرات، وسجل الريدز 86 هدفاً، بينما أحرز الفريق اللندني 41 هدفاً.

في آخر ست مباريات بين ليفربول ووست هام، فشل الفريق اللندني في تحقيق الفوز على الليفر، بفوز الريدز في أربع مباريات، وتعادله في لقائين فقط.

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