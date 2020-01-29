مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) BEIN SPORTS HD مباراة ريال مدريد

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل



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بث مباشر ريال مدريد وريال سرقسطة كورة ستار كورة أون لاين kora extra ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بدون تقطيع، نجح ريال مدريد في عبور دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على يونيونستانس سالامنكا في مباراة شهدت تألق بعض نجوم الدكة على رأسهم جاريث بيل والوافد الجديد إبراهيم دياز وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ومن المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ببعض الللاعبين الأساسيين هذه المرة لصعوبة المنافس.

وعلى جانب آخر، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد الفوز على ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي خاضها على ملعبه أيضًا وسيسعى لتكرار نفس الإنجاز أمام إحدى أندية الدوري الممتاز لمواصلة موسمه الرائع في دوري الدرجة الثانية وبطولة كأس ملك إسبانيا.



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