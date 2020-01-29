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السيسي وميركل يتفقان على استمرار مفاوضات عملية السلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
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"تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".


تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.


كما تناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، معرباً سيادته عن الترحيب بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، ومؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.


ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن تقديرها للدور الإيجابي للسيد الرئيس في إطار مساعي تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة لسيادته مؤخراً في أعمال قمة مؤتمر برلين، مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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الكلمات المفتاحية

ميركل عملية السلام صفقه القرن السيسي الرئيس السيسي

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