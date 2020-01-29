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لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر ITTIHAD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 29 يناير يلا كورة

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Cool kora، يحل ريال مدريد ضيفاً على فريق ريال سرقسطة بملعب "لا روماريدا" اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث يسعى النادي الملكي ومدربه زين الدين زيدان الفوز على سرقسطة والعبور للدور ربع النهائي من البطولة.

Yalla kora، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 21:00 بتوقيت تونس، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ksa sports 1hd، والتي يمكنكم إستقبالها على التردد 12248 رأسي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4.

Kora star، كما يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة لحظة بلحظة عند إنطلاقها برابط سريع ومباشر yalla shoot plus، دون تأخير وبدون إعلانات، ولكافة السرعات، وفي حال إنقطاع البث يرجى تحديث الصفحة.
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