لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر ITTIHAD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE







رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 29 يناير يلا كورة



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Cool kora، يحل ريال مدريد ضيفاً على فريق ريال سرقسطة بملعب "لا روماريدا" اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث يسعى النادي الملكي ومدربه زين الدين زيدان الفوز على سرقسطة والعبور للدور ربع النهائي من البطولة.



Yalla kora، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 21:00 بتوقيت تونس، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ksa sports 1hd، والتي يمكنكم إستقبالها على التردد 12248 رأسي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4.



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