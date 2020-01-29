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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة رابط مباشر KSA Sport

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:48 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت بلس تابع البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد الذي يستعد لدخول مباراة تعد اختبارا صعبا عندما يواجه فريق ريال سرقسطة اليوم الأحد 29 يناير YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا GOAL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية من أجل خطف بطاقة التأهل.

كورة اونلاين ويدخل زين الدين زيدان مباراة ريال سرقسطة وعينه على بطاقة التأهل لدور الربع نهائي من كأس ملك إسبانيا YALA LIVE حيث شهدت قائمة الفريق تواجد معظم اللاعبين الذي يعتمد عليهم زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة مع الملكي، حيث جاءت القائمة كالتالي KOORA STAR :-

حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتوبي.
خط الدفاع: كارفحال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي.
خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - خاميس.
خط الهجوم: بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - ابراهيم دياز - فينيسيوس - رودريجو.

يلا كورة وتوج فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب فريق أتليتكو مدريد COOL KOORA في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك في نظام البطولة الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية KOORA ONLINE حيث شارك البارسا بعد فوزه ببطولة الدوري، وفالنسيا كبطل كأس ملك إسبانيا، وتم دعوة الثنائي أتليتكو مدريد وريال مدريد الذان خاصا النهائي سويا YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز بالجولة قيل الماضية على حساب فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد BEIN MATSH حيث سجل اللاعب البرازيلي كاسيميرو هدفين فريق الريال في المباراة KOORAHD وحقق الفوز أيضا في الجولة الأخيرة بنتيجة هدف نظيف على فريق بلد الوليد COOL KOORA.
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