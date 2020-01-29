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بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول ووست هام Salah yalla shoot

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:47 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يخوض ليفربول اليوم مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفاً على نظيره وست هام يونايتد، على ملعب لندن الأولمبي.

ويستهدف ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 70 من خلال تحقيق الفوز، ليكون الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي 19 نقطة.

وتعتبر مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد من مباريات الذهاب، وتم تأجيلها بسبب مشاركة كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في كأس العالم للأندية، الذي توج بها.

إنجاز تاريخي على بوابة ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي وحقق ليفربول الفوز على كل الفرق التي واجهها، حيث فاز في كل مباراة خاضها باستثناء تعادل واحد مع مانشستر يونايتد، قبل الفوز على غريمه التقليدي في مباراة الإياب.

وتعود آخر مرة حقق بها ليفربول الفوز على كل الفرق التي واجهها في موسم واحد من الدوري الإنجليزي إلى موسم 1895-1896، أي قبل أكثر من 100 عام، عندما كان يلعب في الدرجة الثانية. 

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