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شرطة "الجوف" تضبط 593 مخالفاً للذوق العام في الجوف

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ضبطت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، 593 مخالفاً للذوق العام، والتي اشتملت على رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل وغيرها من المخالفات.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال الفترة من 8/3/1441 وحتى 25/5/1441 هـ، ضبط 593 مخالفة للذوق العام شملت رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو أسوار الأماكن العامة.

وأضاف متحدث شرطة الجوف، أن المخالفات ضمت أيضًا ارتداء ملابس غير لائقة، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة؛ حيث تم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم؛ فيما جاء ذلك في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 4/8/1440 هـ.

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مخالفات شرطة الذوق العام الجوف أوضح

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