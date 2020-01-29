عاجل.. إيفرتون يغلق الباب في وجه برشلونة ويرفض عرض تاريخي

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي رفضت عرض مالي ضخم من برشلونة الإسباني للحصول على خدمات الدولي البرازيلي ريتشارلسون دي أندرادي .

ورفض التوفيز العرض المقدم من البلوجرانا الذي يبحث عن مهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب الاوروجوياني سواريز الذي أصيب وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم .

وقالت شبكة " سكاي " البريطانية أن برشلونة قد عرض مقابل 100 مليون يورو للحصول على خدمات ريتشارلسون لكن النادي الأنجليزي رفض التفكير في الموضوع .

وأكملت الشبكة إلى ان ابيدال المدير الرياضي للفريق إستفسر عن إمكانية الحصول على خدمات اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لكن النادي الذي ينافس في البريميرليج رفض الإستماع للعروض من الأساس .

وأنهت إلى أن برشلونة يرى في ريتشارلسون البديل المناسب لسواريز وطريقة لعبه مناسبة تمامًا لطريقة لعب كيكي سيتين المدير الفني الجديد للنادي بجانب عمره الصغير .