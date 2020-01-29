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موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس الخميس 30 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:45 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا الخميس مباراة برشلونة ضد ليجانيس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

 

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على طريقة تأهل كل فريق للدور ثمن النهائي وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة برشلونة ضد ليجانيس

 

وكان برشلونة قد عبر إلى دور الستة عشر بعد الفوز على فريق نادي إييزا بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد كان ميسيس يوم الاربعاء 22 يناير وقعهم الفرنسي أنطوان جريزمان .

 

فيما وصل فريق نادي ليجانيس إلى نفس الدور بعد تخطيه في دور الأثنين والثلاثين عقبة فريق نادي إيبرو بهدف واحد مقابل لا شيء سجله جوناثان سيلفا يوم الخميس 23 يناير على ملعب بيدرو سانشو .

 

توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد ليجانيس

 

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لللمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليجانيس على الهواء مباشرًة

 

تنقل مباراة برشلونة ضد ليجانيس على الهواء مباشرًة عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 الناقل الحصري الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا .

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الكلمات المفتاحية

ليجانيس كأس ملك إسبانيا برشلونة ضد ليجانيس برشلونة

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