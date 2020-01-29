موعد مباراة العربي ضد أم صلال الخميس 30 / 1 / 2020 في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تقام يوم غدًا مباراة العربي ضد أم صلال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد حمد الكبير لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري القطري الممتاز لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

مباراة العربي ضد أم صلال

وقبل المباراة يحتل فريق نادي العربي المركز الخامس برصيد ثمانية عشر نقطة جمعها الفريق من خمسة مباريات والتعادل في ثلاثة وخسر خمسة مباريات بعد أن لعب ثلاثة عشر جولة .

فيما يحتل فريق نادي أم صلال المركز الأخير برصيد ثمانية نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين وخسر الفريق تسعة لقاءات كأكثر فرق الدوري القطري خسارة حتى الآن .

توقيت متابعة مباراة العربي ضد أم صلال

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة العربي ضد أم صلال على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة العربي ضد أم صلال عبر قناة الدوري والكأس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري القطري .