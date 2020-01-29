Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة العربي ضد أم صلال الخميس 30 / 1 / 2020 في الدوري القطري والقنوات الناقلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

تقام يوم غدًا مباراة العربي ضد أم صلال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد حمد الكبير لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري القطري الممتاز لكرة القدم .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة العربي ضد أم صلال

 

وقبل المباراة يحتل فريق نادي العربي المركز الخامس برصيد ثمانية عشر نقطة جمعها الفريق من خمسة مباريات والتعادل في ثلاثة وخسر خمسة مباريات بعد أن لعب ثلاثة عشر جولة .

 

فيما يحتل فريق نادي أم صلال المركز الأخير برصيد ثمانية نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين وخسر الفريق تسعة لقاءات كأكثر فرق الدوري القطري خسارة حتى الآن .

 

توقيت متابعة مباراة العربي ضد أم صلال

 

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة العربي ضد أم صلال على الهواء مباشرًة

 

تنقل مباراة العربي ضد أم صلال عبر قناة الدوري والكأس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري القطري .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

العربي ضد أم صلال العربي الدوري القطري أم صلال

أخبار تهمك

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ 36 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ ساعتين و 34 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 18 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 21 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 30 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مبارة ريال بيتيس ضد برشلونة 17 / 3 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان 6 / 4 / 2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الريان ضد اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السد القطري ضد النصر السعودي 16 / 9 / 2019 ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ضمك ضد النصر الخميس 30 / 1 / 2020 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتفاق ضد الوحدة الخميس 30 / 1 / 2020 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

05:19 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

05:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:24 م

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

05:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status