"العدل" تعلن تعديلات جديدة على نظام التنفيذ

بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ألغت إيقاف الخدمات عن المدينين، حدث بعض اللبس حول القرار.

وتضمنت التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ، أن يتم إلغاء إيقاف الخدمات، وعدم تطبيق الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في الديون التي تزيد عن مليون ﷼.

كما اشتملت التعديلات على ألا تزيد مدة الحبس عن 3 أشهر ويجوز تمديدها، ولا يحبس من تقدم بدعوى إعسار، ولا يحبس من تجاوز عمره 60سنة.

وشملت ألا يحبس من كان لديه أولاد قاصرين وزوجه متوفي أو مسجون، ولم تتضمن التعديلات إلغاء المنع من السفر كما أُشيع.