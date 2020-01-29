البورصات الأوروبية ترتفع في الختام بقيادة قطاع الصناعة





ارتفعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع الصناع الذى صعد بنحو 1 بالمائة، مع ترقب أول اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للعام الجديد في وقت لاحق.





وصعدت أسعار الواردات في المانيا بنحو 0.2 بالمائة في ديسمبر على أساس شهري.





وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 419.4 نقطة.





واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7483.5 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 5954.8 نقطة.





وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 13345 نقطة.





وهبط سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1001 دولار.