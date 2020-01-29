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Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي ورابط الفجر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:46 م
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نتيجة اعدادية الجيزة
نتيجة اعدادية الجيزة
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Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي أو رابط الفجر

تصدرت نتيجة اعدادية الجيزة تريندات "جوجل" اليوم، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لنتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثاث الإعدادي بالأمس، ونستعرض معكم نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، بالأضافة إلى رابط بديل للاستعلام عنها.

رابط الفجر للحصول على نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ويمكنك الضغط هنا للدخول على رابط، وتسجيل رقم الجلوس لتظهر النتيجة على الفور.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فعًلت موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لرفع نتيجة اعدادية الجيزة.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن نتيجة اعدادية الجيزة، تم اعتمادها أمس الثلاثاء، من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع رؤساء الكنترولات الأربعة لمتابعة أعمال التصحيح والرصد لـ نتيجة اعدادية الجيزة.

تفاصيل نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 

وقد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للسف الثالث الإعدادي، يوم الخميس الماضي 23 يناير، العام واللغات، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 141 ألفًا و656 طالبًا وطالبة، فى 582 لجنة.

ويمكن الحصول على نتيجة اعدادية الجيزة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسى من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص لكل طالب، أو الضغط هنا.

Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي أو رابط الفجر
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