Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي ورابط الفجر

Exam result.. نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019-2020 على بوابة التعليم الأساسي أو رابط الفجر





تصدرت نتيجة اعدادية الجيزة تريندات "جوجل" اليوم، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لنتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثاث الإعدادي بالأمس، ونستعرض معكم نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، بالأضافة إلى رابط بديل للاستعلام عنها.





رابط الفجر للحصول على نتيجة اعدادية الجيزة الفصل الدراسي الأول





الضغط هنا للدخول على رابط، وتسجيل رقم الجلوس لتظهر النتيجة على الفور. تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ويمكنكللدخول على رابط، وتسجيل رقم الجلوس لتظهر النتيجة على الفور.





ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فعًلت موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لرفع نتيجة اعدادية الجيزة.





مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية





وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن نتيجة اعدادية الجيزة، تم اعتمادها أمس الثلاثاء، من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع رؤساء الكنترولات الأربعة لمتابعة أعمال التصحيح والرصد لـ نتيجة اعدادية الجيزة.





تفاصيل نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة





وقد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للسف الثالث الإعدادي، يوم الخميس الماضي 23 يناير، العام واللغات، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 141 ألفًا و656 طالبًا وطالبة، فى 582 لجنة.





الضغط هنا . ويمكن الحصول على نتيجة اعدادية الجيزة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسى من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص لكل طالب، أو



