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السجن المشدد 15 عام بتهمة حيازة سلاح في الشرقية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضي رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين علي أحمد رجب وعلاء سمير حسن وسكرتارية نبيل شكري في جسلتها مساء اليوم بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن "بندقية آلية".

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية أحال المتهم "مصطفى. ح. أ. ا" 22 عامًا صنايعي كاوتش ومقيم جزيرة النص مركز فاقوس المتهم في القضية رقم 224 لسنة 2019 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 831 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية.

وأصدرت المحكمة قراراها المتقدم.


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مصر حيازة سلاح الشرقية اخبار

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