موعد مباراة الاهلي ضد الخور الخميس 30 / 1 / 2020 في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تقام يوم غدًا الخميس مباراة الاهلي ضد الخور والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد نادي الاهلي لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري القطري الممتاز لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على توقيت المباراة بالإضافة إلى القنوات التي تقوم بنقلها على الهواء مباشرًة .

مباراة الاهلي ضد الخور

وقبل المباراة يحتل النادي الأهلي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الايطالي برصيد ستة عشر نقطة من ثلاثة عشر مباراة بالفوز في خمسة مباريات والتعادل في مباراة وخسر الفريق سبعة لقاءات كاملة .

فيما يحتل فريق نادي الخور المركز العاشر برصيد تسعة نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة مباريات وتكبد الفريق مرارة الخسارة في ثمانية مباريات .

توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد الخور

ومن المُنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الخور على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة الاهلي ضد الخور عبر قناة الدوري والكأس الناقل الحصري والوحيد لبطولات الأندية القطرية.