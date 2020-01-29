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منظمة الصحة العالمية تبحث إعلان فيروس كورونا "حالة طوارئ عالمية"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:16 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدناهوم غيبرييسوس، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "سوف يدعو لجنة الطوارئ في المنظمة للانعقاد من جديد، يوم غدًا الخميس؛ للتباحث بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين وتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قررت أن أعقد اجتماعاً جديداً غداً للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا الجديد؛ لأخذ رأيهم حول ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وصرحت منظمة الصحة العالمية: بأن لجنة الطوارئ التابعة لها ستجتمع غدًا الخميس، للمرة الثالثة في أسبوع؛ لتقييم إن كان فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر من الصين بات يمثل حالة طوارئ عالمية.

وأضافت في بيان صدر في جنيف: "ستقدم اللجنة المشورة للمدير العام بشأن هل بات التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق العالمي، وما هي التوصيات التي ينبغي تقديمها للتعامل مع ذلك".

ويذكر أن لجنة الصحة الوطنية الصينية، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، وفاة 26 حالة أخرى مصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 132 حالة وفاة أغلبها في إقليم هوبي، الذي يخضع للعزل فعلياً، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، الذي بلغ 5327 حالة، وقتل سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا، حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين عائلة مؤلفة من أربعة افراد قادمة من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان: "تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبينما يعتقد بعض الخبراء أن السلالة الجديدة المعروفة باسم (2019-إن.سي.أو.في) ليست قاتلة مثل سارس، إلا أنها دقت ناقوس الخطر بسبب انتشارها السريع، وما زالت سماتها الرئيسية غير معروفة، بما في ذلك قدرتها على الإجهاز على المريض.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا

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