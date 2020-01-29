شبان قنا يخسر أمام أسوان وديا بثنائية





خسر فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، أمام نظيره فريق نادي أسوان، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأخير، ضمن استعدادات فريق نادي أسوان لمواجهة نادي الإسماعيلي، بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز المصري، واستعدادات نادي الشبان المسلمين بقنا، لمنافسات الدور الثاني، لدوري القسم الثاني.



جاء اللقاء، بدعوة من إدارة نادي أسوان، لاستضافة فريق نادي الشبان المسلمين بقنا في مباراة ودية، اليوم الأربعاء، في المقابل لبت إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا الدعوة، واستغلال تأجيل مواجهات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



كان فريق نادي الشبان المسلمين بقنا حقق فوز غالي على نظيره فريق بترول أسيوط، بهدفين مقابل هدف، بعد أن حول خسارته في الشوط الاول لفوز، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة 13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



ويحتل فريق الشبان المسلمين بقنا المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق نادي أسوان المركز الرابع عشر برصيد12 نقطة