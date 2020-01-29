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"المطورين" ينهي 2019 باعتماد 109 مخططات بمختلف مناطق المملكة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مركز خدمات المطورين، إنهاء إتمام عام 2019 باعتماد 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين لضخ المزيد من المشاريع السكنية.

وأكد مدير عام مركز "إتمام" المهندس عبد الوهاب القحطاني، على الدور الإستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية؛ مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وأشاد "القحطاني" بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019، حيث بلغت نسبتها 24% وبمساحة تجاوزت 42 مليون م2، تلتها منطقة الرياض بمساحة تزيد عن 37 مليون م2 ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 20 %، وجاءت منطقة عسير ثالثاً بمساحة تتجاوز 22 مليون م2.

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ فقد أنجز المركز بنهاية عام 2019 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة.
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الكلمات المفتاحية

مخططات المملكة المطورين إتمام 2019

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