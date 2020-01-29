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الأمن يكثف جهوده لكف ملابسات مقتل صاحبة مزرعة بالقاهرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط الجاني في واقعة العثور على جثمان سيدة مسنة مقتولة، داخل مزرعة للمواشي تملكها.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال بيان بالصفة التشريحية الخاص بها والتصريح بالدفن عقب ذلك، فيما طالبت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة.


وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة بدائرة القسم، مفاده اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة مواشي يملكونها، وسرقة عدد من المواشي.


وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «و.ف»، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.

وبسؤال شقيقها، أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة.

وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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