المعمل الجنائي يعاين حريق مصحة إدمان في حلوان



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، داخل مصحة ادمان، دائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

أمرت نيابة حلوان الكلية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مصحة إدمان بمنطقة حلوان، وارسال تقرير وافي لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.ونشب مساء اليوم حريق هائل داخل مصحة ادمان، بمدينة حلوان، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وجار السيطرة على النيران.