مفاجأة.. فايلر يباغت الهلال السوداني بالورقة الرابحة بعد عودته من الإصابة

يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ، على ضم رمضان صبحى لاعب الفريق، للفائمة التي من المقرر أن تسافر الى السوادان لمواجهة فريق الهلال وجلوسة على دكة البدلاء، السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.