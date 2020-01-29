Advertisements
Advertisements
Advertisements

لامبارد يستهدف الإنقضاض على نجم نابولي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

يفكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي متمثل في المدير الفني لامبارد في الحصول على خدمات نجم فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن تشيلسي يفكر جليًا في الحصول على خدمات الدولي البلجيكي درايس ميرتينز نجم فريق العاصمة الإيطالية من أجل تسهيل رحيل نجم الفريق الفرنسي أوليفيه جيرو .

 

ويأمل البلوز في أن يحصل على توقيع ميرتينز قبل نهاية الميركاتو يوم الجمعة المقبل وهو الذي لم يستغل حتى الآن رفع عقوبة المنع من إجراء تعاقدات مع لاعبين جدد .

 

في الوقت ذاته يسعى جيرو إلى ترك تشيلسي وخوض تجربة إحترافية جديدة بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوز لحساب الإنجليزي الشاب تامي إبراهام .

 

وكانت بعض الأندية قد أبدت إهتمام كبير في ضم جيرو من بينها إنتر ميلان الإيطالي قبل أن يعارض كونتي إبرام الصفقة ويبقى اللاعب في حيرة من أمره .

 

ويتصدر توتنهام لائحة الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018 لتعويض غياب الانجليزي هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية شهر أبريل المقبل .

 

ولن يسمح لجيرو بالرحيل عن صفوف تشيلسي قبل التعاقد مع مهاجم آخر ويتطلع لامبارد لان يكون ميرتينز المهاجم المنتظر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نابولي ميرتينيز لامبارد تشيلسي

أخبار تهمك

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 28 دقيقة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 16 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ 34 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 21 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

قمة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي بأهداف خاصة لـ"صلاح"

لامبارد: فقط.. انظروا إلى محمد صلاح

يورجن كلوب يصدم محمد صلاح قبل قمة ليفربول وتشيلسي

تشيلسي يستعد لبيع ثلاثي الفريق في الشتاء

كونتي يبحث في أوراقه القديمة ويريد مهاجم تشيلسي

نجوم من الطراز الأول ببلاش في الميركاتو الشتوي 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

05:19 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

05:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:24 م

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

05:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status