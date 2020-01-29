سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم.. و"الصحة العالمية" تعلن الطوارئ

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما أعلنت حالة الطوارئ العالمية، تأهبًا للتعامل مع انتشاره وتقنينه للقضاء عليه.





ويتكون فيروس كورونا من مجموعة فيروسات آحادية الحمض النووي (RNA)، تصيب الطيور والثديات- بما فيها اللإنسان - تؤدي إلى أعراض في الجهاز الهضمي في الحيوانات، والتهاب في الجهاز التنفسي للإنسان.





وليس كما يشاع أن فيروس كورونا يسبب التهابا حادًا للإنسان، فهو يأتي على شكل التهابات خفيفة، إلا نادرًا يكون حادًا وقاتلًا، في ظل عدم وجود لقاح أو مصل ضده.





في 2003، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن سلالة متحورة من فيروس الكورونا تسببت في الانتشار الوبائي بما عرف بالمتلازمه التنفسية الحادة الوخيمة(Severe acute respiratory syndrome) .





لاحقاً في 2012، تم الإعلان عن سلالة أخري متحورة من الفايروس ادت الى إنتشار وبائي عرف بإسم متلازمة الشرق الاوسط التنفسية الحادة، وادت الى وفاة أكثر من خمسين شخص وحوالي 124 إصابة في السعودية خلال موسم الحج في 2013 وظهرت نفس هذه السلالة مرة أخري في كوريا في 2015 وهي نفس السلالة التي يرجح أنها الجائحه الوبائية الحالية التي بدأت في الصين.