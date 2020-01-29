رسالة تحذيرية من الأهلي لـ"كهربا"

قام جهاز الكرة بنادى الأهلى، بتوجية رسالة تحذيرية اللاعب محمود كهربا، مهاجم الفريق، بشأن الحصول على البطاقات الصفراء خلال مباريات الفريق المحلية أو الإفريقية.

وحذر الأهلى كهربا من الاعتراض على قرارات الحكم، أو الدخول فى مناوشات مع لاعبى الفريق المنافس، قبل مواجهة الهلال السودانى المقرر لها يوم السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وجاء حديث أحد أعضاء جهاز الكرة مع كهربا فى هذا الشأن بعد حصوله على بطاقة صفراء فى لقاء النجم الساحلى، الأحد الماضى، ودخوله فى مشادات مع بعض لاعبى الفريق التونسى.

وحقق الأهلى الفوز فى مباراته أمام النجم الساحلى، الأحد الماضى، ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة وحيدة خلال مباراته أمام الهلال السودانى ليحسم التأهل رسميا لدور الثمانية.