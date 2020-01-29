Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأكشاك تجتاح شوارع الإسماعيلية وبجوار أسوار المدارس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:57 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر | محافظات
Advertisements
ازدادت الأكشاك بمحافظة الإسماعيلية بشكل ملحوظ في الشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة في مركز ومدينة التل الكبير، والقنطرة شرق وغرب، والقصاصين وفايد وأبوصوير ومدينة المستقبل، وفي أحياء الإسماعيلية الثلاثة أول وثان وثالث، لتصبح بدلًا من مدينة السحر والجمال، كما يطلق عليها لمدينة التجاوزات والعشوائيات، وخاصة على أسوار المدارس برغم من صدور قرار وزاري بعدم أقامت أكشاك على أسوار المدارس وإزالتها فورًا بالمخالفة للقانون، ووصل سعر الكشك من 50 ألف إلى 75 ألف جنيه حسب المساحة والمكان.

وانتشرت الأكشاك بشكل عشوائي في جميع شوارع الإسماعيلية وامتلأت بجميع مستلزمات المنازل من مأكل ومشرب وحتي الملبس ولم يكتف أصحابها بذلك بل يقومون بافتراش البضائع خارجها بشكل يعرقل حركة السير بالشوارع، حيث استغل بعض الباعة الجائلين وقاموا بنصب أكشاك في أماكن غير المسموح بها.

وأصبحت الأكشاك ظاهرة غير مقبولة على الإطلاق فالأضرار منها كثيرة وخطيرة والتى تؤثر تأثيرا ضارا وهذا ينعكس سلبيا على القدرة الإنتاجية لهم والتى ينتج عنها الأوبئة وتراكم المخلفات على جوانب الطرقات وتزيد من المشكلة المرورية هذا بخلاف التلوث البصري والبيئى في ظل الغياب الأمني خاصة شرطة المرافق بل تحولت إلى أزمة للمارة.

وقال إبراهيم محمود، صاحب أحد الأكشاك بحي ثان الإسماعيلية، قمت بشراء كشك بجوار سور أحد المدارس بـ 65 ألف جنيه ويبلغ مساحته 3 في 5 مترًا، ولكن ترخيص ذلك الكشك في الحقيقة مساحته مترًا في مترين فقط، مضيفا ان اقبال الطلاب كبير جدًا حيث إنني أبيع مستلزمات المدارس أرخص من المكاتب والأماكن الآخرة، مؤكدًا اذا توفرت فرص العمل فستزول الأكشاك بكل إضرارها فورًا. 


وأضاف مالك أحد أكبر الأكشاك بحي ثاني لإصلاح إطارات السيارات، أن هذه فرصة لن تعوض علي استغلالها لعدم جود مراقبة اما عن الكهرباء التي داخل الكشك يقول إننا نأخذ الكهرباء من أعمدة الإنارة، وكل ذلك علي علم الحي بأننا نقوم بتوصيل الكهرباء من أعمدة الإنارة لعدم وجود تراخيص، بسبب مخالفة شروط المساحة، مضيفا انني اعلم قبل وصول شرطة المرافق وعلي الفور أغلق الكشك لحين انتهاء الحملة. 

وأشار فتحي خليل، انني حاولت العديد المرات قبل الثورة الحصول علي تصريح لعمل كشك ولكني لم استطع الحصول عليه، بينما عقب الثورة يناير حصلت على ثلاث تصريحات لعمل ثلاث أكشاك لي ولأولادي في ثلاث أماكن مختلفة بالإسماعيلية، وكان سعر ترخيص الكشك 5 آلاف جنيه، والآن أصبح يتراوح ثمنه الكشك الواحد من 50 إلى 57 ألف جنيه حسب المساحة والمكان، مؤكدًا أن الإسماعيلية وضواحيها فيها أكثر من 50 ألف كشك، وفي زيادة مستمرة بشكل يومي.

وعلى جانب آخر قال أحمد شعيب رئيس حي ثان الإسماعيلية، إن الحي من أكثر المناطق بالمحافظة بالأكشاك، ولكن هناك توضيح أن جميع الترخيص الحالية هي "فترينا وليس كشك، وهي لذوي الاحتياجات الخاصة والخارجين من السجون، ولكن بعد أن يتم تخصيص المكان للكشك أو الفترينا، يقوم صاحبها ثاني أو ثالث يوم بتغير مكانها، ويتم تحرير محضر له فورًا.

وأوضح أحمد الإسناوي، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، عندما يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويتم عمل حملة أزالة على الأكشاك المخالفة، يقوم أصحابها بوضعها مرة ثانية في أماكن مخالفة بعد انتهاء تلك الحملة، مؤكدة أن جميع الأكشاك والفاترين المرخصة مساحتها على الطبيعة أكبر بكثير من المساحة المكررة في الرخصة، ولكن لا يوجد التزام من أحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدارس محافظة الإسماعيلية التربية والتعليم الاكشاك الإسماعيلية أخبار مصر أخبار عاجلة

أخبار تهمك

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 16 دقيقة

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ 34 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 28 دقيقة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعتين و 32 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 33 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الجهاز: بدء تنفيذ 2736 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق.. ومزاد لبيع أكشاك ومحلات

محافظ القاهرة: إزالة 75% من الأكشاك المخالفة بالعاصمة

3 قرارات جديدة لمحافظ كفرالشيخ

رؤساء المحليات بسوهاج يستقبلون 478 مواطنا لحل مشكلاتهم خلال أسبوعين

قرية "الفردان".. تنمية حضارية تضعها كأفضل القرى بالإسماعيلية في وقت قياسي

برلمانية تكشف تفاصيل أزمة "أكشاك مخلفات القمامة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

05:19 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

05:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:24 م

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

05:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status