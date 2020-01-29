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إحالة طالب إلى الجنايات لاختراقه "فيسبوك" فتاة بالإسكندرية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية إحالة طالب إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبدالرحمن محمد رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسر محمد عبده الوصيف والمستشار أحمد علي ابراهيم جنينة وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لاتهامه بتهديد وابتزاز المجني عليها "س.ال.ك".

تعود أحداث القضية رقم 1299 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ببلاغ من المجني عليها يفيد قيام شخص بإختراق حساب الفيس بوك الخاص بها لابتزازها.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خط تليفون المبلغ في المحضر إلى قيام المدعو "م.ي.ع" طالب بكلية العلوم باختراق حساب المجني عليها "س.ال.ك" حاصلة على ليسانس علوم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحصل على صور شخصية لها وقام بإرسال رسائل تهديد وابتزاز وطلب منها صور عارية وإلا سيقوم بفضحها على جميع المواقع، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه والتحفظ على الجهاز المستخدم في إرسال تلك الرسائل وبعرضة على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 17 فبراير القادم لمحاكمته.
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مصر فيسبوك طالب جنايات اخبار

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