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أشهر "صفقات القرن" في عالم الساحرة المستديرة (تقرير)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:52 م
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صفقات القرن
صفقات القرن
علاء خليف
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شهدت كرة القدم العالمية العديد من الصفقات التاريخية خلال السنوات الماضية، والتي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الكروية وقت إبرامها سواء بسبب ارتفاع قيمة تلك الصفقات أو حجم نجومية أصحابها من عمالقة الساحرة المستديرة.

وفي أعقاب الضجة الضخمة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي بسبب إعلان الرئيس الأمريكي تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط ما يطلق عليها "صفقة القرن"، وتعهده بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل، قررنا فتح ملف الصفقات الأضخم في تاريخ الساحرة المستديرة، وتسليط الضوء على الصفقات التي تستحق لقب "صفقة القرن".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الصفقات التاريخية في كرة القدم:-

1- زين الدين زيدان:

نجم منتخب فرنسا السابق ومدرب ريال مدريد الحالي، واحد من أبرز الصفقات القياسية في كرة القدم خلال القرن 21، حيث أحدث انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلي ريال مدريد الاسباني عام 2001 ضجة كبيرة بسبب نجومية "زيزو" وقيمة الصفقة التي بلغت وقتها 75 مليون يورو.

2- لويس فيجو:

من الصفقات التي لا يمكن أن نغفلها في تاريخ كرة القدم صفقة انتقال البرتغالي لويس فيجو من صفوف نادي برشلونة إلي غريمه التقليدي ريال مدريد عام 2000 في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون يورو.

3- كريستيانو رونالدو:

نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي من الصفقات التاريخية في كرة القدم، بعد انتقاله من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلي صفوف ريال مدريد عام 2009 في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي 94 مليون يورو، واستطاع اللاعب البرتغالي حصد العديد من البطولات والألقاب قبل رحيله لصفوف اليوفي.

4- نيمار دا سيلفا:

صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الاسباني إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 تعد الصفقة الأغلي في تاريخ كرة القدم، بعدما بلغت قيمتها 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني، وأحدثت هذه الصفقة جدلا كبيرا في الأوساط الكروية وغيرت خريطة أسعار اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

5- جاريث بيل:

تعد صفقة انتقال الويلزي جاريث بيل من توتنهام هوتسبير إلي ريال مدريد عام 2013 من الصفقات الضخمة في عالم الساحرة المستديرة، حيث كلفت خزينة النادي الملكي 100.8 مليون يورو.

6- بول بوجبا:

عندما نتحدث عن الصفقات التاريخية في كرة القدم لا يمكن أن ننسي صفقة انتقال الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي إلي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والتي كلفت خزينة اليونايتد 120 مليون يورو.

7- كيليان مبابي:

صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من نادي موناكو إلي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018 تعد من أغلي الصفقات في كرة القدم، حيث كلفت النادي الباريسي 135 مليون يورو وكان اللاعب لم يتجاوز عمره الـ20 عامًا، ويتوقع أن يسجل "مبابي" رقما تاريخيًا عند رحيله عن باريس.

8- فيرجيل فان دايك:

يعد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانجليزي صاحب أغلي صفقة انتقال مدافع في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل من ساوثهامبتون إلي ليفربول مقابل 85 مليون يورو.

9- كوتينيو:

من الصفقات القياسية في تاريخ كرة القدم انتقال البرازيلي كوتينيو من ليفربول إلي برشلونة عام 2018 مقابل 145 مليون يورو.

10- جواو فيليكس:

شهد العام الماضي صفقة مفاجئة بانتقال اللاعب البرتغالي جواو فيليكس من نادي بنفيكا إلي أتليتكو مدريد مقابل 126 مليون يورو، في صفقة ضخمة في عالم الساحرة المستديرة.

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