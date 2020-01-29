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يوفنتوس يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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بات الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قريب للغاية من تجديد عقد نجم البيانكونيري وذلك لمدة موسم آخر وفق تقارير صحفية صادرة من العاصمة روما .

 

وأكدت صحيفة " توتو سبورت " المقربة من النادي الإيطالي اليوم الأربعاء أن عقد متوسط الميدان بليز ماتويدي صاحب الإثنين والثلاثين عامًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أن إدارة الفريق تطمح في تمديده لموسم آخر .

 

ويسعى حامل لقب الكالتشيو إلى التفاوض بشأن تجديد عقد ماتويدي حيث قام فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للنادي بالتواصل مع اللاعب من أجل حسم الملف الخاص بتجديد عقد اللاعب في اقرب وقت ممكن .

 

وبسبب تطور مستوى الإيطالي أدريان رابيو في وسط الملعب وإعتماد ساري عليه في أغلب الفترات فإن إدارة النادي ترغب في تمديد عقد اللاعب لكن بعقد أقل من 3.5 مليون يورو أي أقل مما يتقاضاه حاليًا.

 

يذكر أن ماتويدي شارك في ستة وعشرين لقاء حتى الآن بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات نجح في تسجيل هدف واحد وصنع هدف آخر .

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