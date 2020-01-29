عمرو محمود ياسين عن صفقة القرن: "بتفكرني بوعد بلفور نفس النطاعة"

نشر الفنان والكاتب المصري عمرو محمود ياسين تعليقه على صفقة القرن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "ياسين" قائلا: صفقة القرن بتفكرني بوعد بلفور، نفس النطاعة.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: فعلا والله عندك حق، ربنا يستر.



وفي سياق أخر قدم "ياسين" العديد من الأعمال الفنية منها ثورة الحريم، خاص جدا، شق الثعبان، أولاد عزام، نساء لا تعرف الندم، ايد واحدة، زجزاج، ويأتي النهار.



وكما انه ألف عدة أعمال فنية منها ليالي الحلمية6، نصيبي وقسمتك.