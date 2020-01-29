خاص لـ"الفجر الفني" انضمام شريف دسوقي لـ"النصابين"

تعاقد الفنان شريف دسوقي، على مسلسل جديد من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل يحمل اسم "النصابين"، للمخرجة كاملة أبو ذكرى، والعمل تأليف عمرو الدالى، احمد وائل والعمل بطولة نيللى كريم، واسر يس وعدد كبير من الفنانين وإنتاج العدل جروب





كما انتهى من تصوير دوره في فيلم "طلعت حرب2"، والعمل من اخراج مجدي احمد علي وتأليف هنزادة فكري ومدير التصوير محسن أحمد والعمل من بطولة عدد كبير من الفنانين.





وكان قد تألق شريف دسوقي، في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "لمس أكتاف" والعمل بطولة "ياسر جلال، فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوزعادل من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجي".‏



