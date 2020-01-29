سر فشل ميلان في التعاقد مع رونالدو وأوباميانج



وذكر رتديو توتو ميركاتو الإيطالي أن ماسيمليانو ميرابيلي عمل في إدارة ميلان أثناء حقبة الصينيين تحديداً منذ أبريل 2017 حتى يوليو 2018 وشهدت تلك الفترة توقيع النادي مع 11 لاعباً في المير كاتو الصيفي على رأسهم ليوناردو بونوتشي نجم دفاع يوفنتوس.



وقال ميرابيلي في تصريحات نقلها راديو توتو ميركاتو الإيطالي:"كنا أول فريق يحظى بفرصة ضم كريستيانو رونالدو، كنا قادرين على وضع قواعد لفعل شيء جديد والقيام بالمزيد، آسفي الأكبر عدم التعاقد مع بيير أوباميانج".



وأضاف:"الوصول إلى القمة في ميركاتو واحد صعب، ماروتا جاء إلى يوفنتوس وهم في المركز السابع، ليفربول كان في الحادي عشر ومن ثم الثامن".



واختتم ميرابيلي تصريحاته قائلاً:"وصول ميلان إلى دوري أبطال أوروبا يبدو صعباً للغاية مع فجوة من النقاط وهنالك منافسين يقدموا آداءً جيداً مثل أتلانتا لكنهم قريبون من هذا المركز وينافسون على كأس إيطاليا، يمكنهم إنهاء الموسم بشكلٍ إيجابي ومواصلة النمو، التأهل قد يكون ممكناً العام المقبل".

كشف الإيطالي ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي السابق لميلان الإيطالي بأنهم كانوا أول من رغبوا في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعباً في ريال مدريد قبل اتضمامه إلى يوفنتوس في صيف 2019 مقابل 105 مليون يورو.