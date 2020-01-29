توتي يعدد مزايا خروج صلاح من قلعة روما

عبر فرانشيسكو توتي أسطورة روما، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ، وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

عبر فرانشيسكو توتي أسطورة روما، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ، وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال توتي في تصريحات لشبكة DAZN "كان من المستحيل تتويج صلاح بلقب التشامبيونزليج حال استمراره في صفوف روما".

وقال توتي في تصريحات لشبكة DAZN "كان من المستحيل تتويج صلاح بلقب التشامبيونزليج حال استمراره في صفوف روما".