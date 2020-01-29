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توتي يعدد مزايا خروج صلاح من قلعة روما

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:15 م
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صلاح وتوتي
صلاح وتوتي
الفجر الرياضي
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عبر فرانشيسكو توتي أسطورة روما، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ، وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.


وقال توتي في تصريحات لشبكة DAZN "كان من المستحيل تتويج صلاح بلقب التشامبيونزليج حال استمراره في صفوف روما".


وأضاف "لم أتصور أن يفوز صلاح بلقب دوري الأبطال، الموضوع في روما أشبه بالمستحيل، ولكن بعد اتخاذ خطوة جديدة، والذهاب إلى فريق فاز كثيرًا باللقب، زادت فرص اللاعب المصري في التتويج".


وتابع توتي "أنا سعيد لصلاح لأنه فتى ذهبي واستثنائي، وحقق قفزة نوعية بانتقاله من روما إلى ليفربول، لم يكن يتوقعها أحد".


وختم توتي حديثه بقوله "لقد أصبح صلاح اللاعب الذي يتحكم في سير المباريات ويغير نتائجها في أي وقت".
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