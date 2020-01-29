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عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:16 م
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بوابة الفجر
محمد الحسينى
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قررت لجنة مسابقات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، التى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر، احتساب فوز ف يق مطرطارس على حساب فريق ابشواى بجانب نقل مباريات ابشواى القادمة خارج ملعبه، وذلك عقب الأحداث التى شهدت مباراة الفريقان بالجولة السادسة عشر، وسهدت لتعدى على الحكم بالحجارة منوجانب جماهير إبشواي.

 

وتمثلت قرارت اللجنة فى اعتبار فوز مطرطارس على ابشواى بنتيجة 0/2 وذلك لقيام حكم اللقاء بإنهاء المباراة قبل موعدها الاصلى بسبب اعتداء جماهير ابشواى على حكم اللقاء عبد الكريم نصار كما ذكر بتقريره بجانب نقل مباريات ابشواى حتى نهاية الموسم لملعب اخر .

 

كما تضمنت العقوبات توقيع غرامة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه على ابشواى الرياضى بسبب شغب جماهيره والقاء الحجارة على الجهاز الفنى لمطرطارس ولاصابة حكم اللقاء, بجانب توقيع غرامة 500 جنيه لعدم وجود سيارة إسعاف بملعب المباراة .

 

وشهدت مباريات الجولة السادسة عشر إحراز 16 هدف في 6 مباريات ، حيث حافظ سمسطا على صدارة المجموعة رغم تعادله بتلك الجولة ومزاحمة الواسطى ورأس غارب ومطرطارس وعاملين غارب وطامية وأبو كساة ، فيما استمر تواجد ببا وابشواى بالترتيب المتذيب للمجموعة .

 

وتعادل الفريق الكروى الاول بنادى الواسطى الرياضى بنتيجة 2/2 أمام مضيفه ابو كساة بالمباراة التى أقيمت اليوم بملعب ابشواى بالفيوم ، وفشل أبناء الواسطى فى الحفاظ على تقدمهم بهدفين خلال اللقاء لينجح ابو كساة فى التعادل .

 

وكان سمسطا الرياضى قد تعادل أمام ضيفه طامية فى مواجهة قوية بنتيجة 1/1 وسعى على حسن المدير الفنى لسمسطا لخطف الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة خاصة فى ظل امتلاك الفريق للعديد من العناصر المميزة ، فيما نجح اكرامى عبد العزيز المدير الفنى لطامية فى خطف نقطة لصالح فريقه الفيومى .

 

وخسر سنورس أمام مضيفه رأس غارب بالبحر الأحمر فى مباراة هامة للفريقان بنتيجة 1/2 ، لينجح أبناء غارب فى حصد ثلاث نقاط مهمة للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي ،كما خسر ببا الرياضى مباراته امام نظيره عاملين غارب بهدف نظيف .

 

فيما تعادل اطسا أمام مضيفه ناصر بنى سويف بنتيجة 2/2 بمباراة قوية وحماسية شهدت تفوق كبير لأبناء ناصر بنى سويف ، وجاءت أهداف ناصر بنى سويف عن طريق الثنائى عمرو زكريا واسلام رمضان .

 

 

ترتيب المجموعة الرابعة

 

1 - سمسطا 26 نقطة

 

2 - مطرطارس 25 نقطة

 

3 - راس غارب 24 نقطة

 

4 - الواسطى 24 نقطة

 

5- طامية 22 نقطة

 

6 - عاملين غارب 22 نقطة

 

7 - ابو كساة 22 نقطة

 

8 - اطسا 20 نقطة

 

9 - ساحة الفيوم 19 نقطة

 

10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

 

11- سنورس 14 نقطة

 

12- ابشواى 12 نقطة

 

13 - ببا الرياضى 6 نقاط

 

عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
عقوبات كبيرة على ابشواى بعد واقعة الاعتداء على حكم مباراة مطرطارس (صور)
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