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كيكي سيتين يتحدث عن صعوبة مواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:11 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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تحدث كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن مواجهة فريق ديبورتيفو ليجانيس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏يجب علينا الحذر من مفاجاة ليجانيس، ولن تكون مباراة سهلة لان الخصم لا يملك ما يخسره، ‏ونحن نثق وسوف نستمر بالثقة فيما نفعله".


وأضاف : "‏حالتي العاطفية هي نفسها منذ اليوم الاول نعم الخسارة في فالنسيا كانت مؤلمة، ولكن يجب مواصلة العمل اليوم، وسنواصل محاولة التحسن حتى يلعب الفريق جيدا ويفوز".


وواصل : "‏منذ وصولي خضنا 6 وحدات تدريبية نعم هناك اشياء علينا ان لا نفعلها مرة اخرى في الميدان، ونحاول ان نقوي التواصل بينا (بينه وبين اللاعبين ) لكن ليس من السهل دائما الشرح والفهم هذا طبيعي".

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