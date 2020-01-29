كيكي سيتين يتحدث عن صعوبة مواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏يجب علينا الحذر من مفاجاة ليجانيس، ولن تكون مباراة سهلة لان الخصم لا يملك ما يخسره، ‏ونحن نثق وسوف نستمر بالثقة فيما نفعله".

وأضاف : "‏حالتي العاطفية هي نفسها منذ اليوم الاول نعم الخسارة في فالنسيا كانت مؤلمة، ولكن يجب مواصلة العمل اليوم، وسنواصل محاولة التحسن حتى يلعب الفريق جيدا ويفوز".





وواصل : "‏منذ وصولي خضنا 6 وحدات تدريبية نعم هناك اشياء علينا ان لا نفعلها مرة اخرى في الميدان، ونحاول ان نقوي التواصل بينا (بينه وبين اللاعبين ) لكن ليس من السهل دائما الشرح والفهم هذا طبيعي".