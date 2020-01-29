رومينجه يصدم جماهير بايرن ميونيخ بشأن الميركاتو

أكد كارل هاينز رومينجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لن يضم لاعبين جددا آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وخلال حضوره لمهرجان (سبوبيس) لبحث مستقبل الرياضة، قال رومينجه اليوم الأربعاء :" لا لن يكون لدينا لاعب جديد آخر، ونحن لدينا تشكيل رائع".





وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في ألمانيا في الساعة السادسة من مساء بعد غد الجمعة.





كان بايرن ضم خلال هذه الفترة طرف الدفاع الإسباني الفارو أوديروزولا من نادي ريال مدريد بنظام الإعارة ليلبي بذلك طلبا للمدير الفني للفريق، هانزي فليك.





كان فيلك حث على تعزيز تشكيل الفريق البافاري بسبب تعدد حالات الغياب بين اللاعبين للإصابة.





واشار رومينجه إلى أن المدافعين لوكاس هيرنانديز وخافي مارتينز وكذلك المهاجم الدولي سيجري جنابري قد عادوا في الوقت الراهن إلى تدريبات بايرن، وأضاف أنه بالتالي فليس هناك ضرورة لضم لاعبين آخرين.





واختتم رومينجه تصريحاته بالقول إنه لا يرى أن مجرد انفتاح النافذة يعني أن على المرء أن يفعل شيئا.



