بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضى





ظهرت اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 نتيجة اعدادية الجيزة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمو عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد اعتمادها بالأمس من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفيما يلي نقدم لكم لينك نتيجة الفصل الدراسي الأول ل لصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، وتفاصيل نسب النجاح.

محافظ الجيزة يعلن تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية



وأعلنت محافظة الجيزة، أن نسبة النجاح 72.8%، وقال المحافظ إن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107781 طالب وطالبة بنسبة 72.82% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.





وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن إدارة الهرم حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 81.97% وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثانى بنسبة 81.38%، وحصل أدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة 79.76 %، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الأعدادية بعد تفوقهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية.





نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس





ويمكن للطلاب الأعزاء، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اضغط هنا ، وقم بإدخال ورقم الجلوس لتظهر النتيجة.





مدير مديرية التربية والتعليم يعلن تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة





وصرح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بأن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 77.72%، حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح 100% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92% حيث كانت نسبة النجاح فى مادة الدراسات 100% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15%.





وقال " حجازي "، غن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومي عقب انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية، وذلك لسرعة ظهور النتيجة.





وكانت مديرية تعليم الجيزة أنشأت غرفة العمليات المركزية بمديرية تعليم الجيزة، لمتابعة عملية سير الامتحانات وتلقى اى شكوى بخصوص الامتحانات ورصد حالات الغش، كما كانت تصدر تقرير يومى عن حالة الامتحان ومدى مطابقة الأسئلة للمواصفات وارتباطها بالمنهج الدراسى ومرعاه الفروق الفردية.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة.



