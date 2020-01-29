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بعد صفقة فودافون.. 1.95 مليار دولار قيمة حصة المصرية للاتصالات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:05 م
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المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أحمد الشيخ
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بلغت قيمة حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، والبالغة 45% حوالي 1.958 مليار دولار أمريكي مايعادل 30.94 مليار جنيه وفقا للتقييم المبدئي لشركة الاتصالات السعودية "STC" لإجمالي قيمة فودافون مصر.

فيما قيّمت شركة الاتصالات السعودية كامل شركة فودافون مصر بـ4.350 مليون دولار، وبناء على تلك القيمة، تبلغ حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر 2.392 مليار دولار أميركي.

وقالت شركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة أنها لا تنوي الاستغناء عن حصتها في شركة فودافون مصر والبالغة 45%، في الوقت الحالي، وقالت في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها تدرس البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر، في ضوء حقوقها وفقاً لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية لاستحواذ المزمعة.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في فبراير من العام الماضي، أن أرباحها من حصتها في شركة "فودافون مصر" بلغت نحو 5.5 مليار جنيه من إجمالي أرباح فودافون التي بلغت خلال العام الماضي نحو 12.2 مليار جنيه.

وقالت المصرية للاتصالات، وقتها، إنها اتفقت مع شركة "فودافون" على صرف التوزيعات على مرحلتين: الأولى بواقع 4.8 مليار جنيه في مارس المقبل، و700 مليون جنيه في يونيو 2020.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه من أرباح لصالح الشركة المصرية للاتصالات منذ توقيع عقد الشراكة بين الشركتين 8 مليارات جنيه.
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الكلمات المفتاحية

صفقة فودافون شركة الاتصالات السعودية المصرية للاتصالات

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