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عاجل.. رونالدو يوقع عقد مفاجىء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية روما مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت إعتزام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على توقيع عقد شراكة جديد مع شركة الإيطالي لابو الكان لإطلاق خط خاص بالنظارات سيتم طرحها للبيع في العام 2020 .

 

وأكدت الشركة على أن رونالدو والكان وقعا بالفعل عقد طويل الأمد بصورة حصرية لمدة خمسة أعوام وسوف يسمح العرض بإطلاق مجموعة ضخمة من نظارات مكتوب عليها CR7 تلك العلامة التجارية الخاصة بأفضل لاعب في العالم خمسة مرات ويتم توزيعها في أكثر من 79 دولة بالعالم .

 

وتم تصميم مجموعة من النظارات بإشراف الدون سوف تكون متاحة إعتبارًا من شهر يونيو المقبل في المتاجر الرقمية والمتاجر الفعلية ما جعل الكان يحتفي بالإتفاق في بيان رسمي ويؤكد أنه يمثل فرص إستثنائية للعلامة خاصته وأعرب عن ثقته في قدرة الجميع على تقديم عرض يليق بالدون .


يذكر أن رونالدو تنتابه حالة من الغضب بعد الخسارة الأخيرة التي مُني بها الفريق من نابولي في الكالتشيو بهدف واحد مقابل هدفين خاصًة أن الإنتر قد تعثر وكان يرى أن هذه الفرصة لم يتم إستغلالها بالشكل الأمثل لزيادة الفارق.

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يوفنتوس نابولي ضد يوفنتوس نابولي رونالدو الدوري الايطالي الدوري الانجليزي

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